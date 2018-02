Mulher mata marido com faca de cozinha em Viana do Castelo

Na quinta-feira, por volta das 19h40, uma mulher de 52 anos matou o marido depois de o ter agredido na perna com uma faca de cozinha, em Valença, Viana do Castelo.

Segundo fonte da GNR, citada pelo Jornal de Notícias, o casal de etnia cigana vivia numa carrinha no centro da cidade de Valença. As agressões, que começaram por causa de algumas desavenças entre o casal, ocorreram dentro do veículo.

Segundo a mesma fonte, a mulher “perfurou a artéria femoral” – um vaso que ao ser atingido provoca uma hemorragia intensa – na perna do homem, que “acabou por falecer na ambulância a caminho do Centro de Saúde de Monção”.

No local esteve a Polícia Judiciária de Braga que está a investigar o caso.