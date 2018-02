Presidente da República lamenta morte de sem-abrigo português em Londres

Numa nota divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do sem-abrigo português em Londres e “manifesta também a sua solidariedade para com as pessoas que vivem em condições precárias, sem teto ou sem casa, apelando ao esforço de todos para a sua inclusão na sociedade”.

A morte do cidadão português em Londres foi confirmada ontem, quinta-feira, e o consulado está a tentar contactar a família da vítima.

O sem-abrigo foi encontrado numa das entradas do metro de Westminster, em Londres, perto do Parlamento britânico.