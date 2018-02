Oliveira de Azeméis. Ameaça de bomba em Centro de Saúde

Esta sexta-feira o Centro de Saúde de São Roque, em Oliveira de Azeméis, foi evacuado depois de ter sido encontrada uma mochila abandonada dentro de edifício. O Centro de Saúde fica perto da Junta de Freguesia que por precaução também foi evacuada.

Segundo o Jornal de Notícias, o alerta foi dado por volta das 11h da manhã.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis, Paulo Vitória, afirmou que ao que lhes explicaram "houve uma série de consultas que tiveram que ser desmarcadas estes dias porque uma médica do centro de saúde está de baixa" e "alguém não deve ter ficado satisfeito e ligou para lá a partir de um número anónimo, a dizer que, se as consultas não fossem remarcadas até ao final do dia de hoje, fazia explodir o dispositivo que deixara no centro de saúde".

O comandante defendeu ainda que "tudo terá sido uma brincadeira de mau gosto", porque até às 13h ainda não foram encontrados qualquer tipo de engenho explosivo. No entanto, a ameça será investigada pela polícia.

A GNR evacuou os edifícios, depois de as autoridades terem sido alertadas. As pessoas estão na parte exterior à espera da Brigada de Inativação de Explosivos para analisar se a mochila constituí um perigo.