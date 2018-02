Brasil. Youtuber morta com tiro na cabeça

Isabelly Cristine, uma youtuber brasileira de 14 anos, foi morta a tiro na sequência de um desentendimento no trânsito.

A situação aconteceu no Estado brasileiro do Pará. A jovem seguia no banco de trás de um carro que era conduzido pelo pai de um amigo. Um outro carro terá feito uma manobra perigosa e um dos ocupantes disparou três tiros, um deles acertou na cabeça da menina, conta o site G1.

As autoridades acreditam que o incidente foi provocado por um desentendimento no trânsito, que levou a que o segundo carro fizesse uma “pequena perseguição” ao carro onde seguia a jovem.

Isabelly ainda foi levada ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

A jovem, que tinha 75 mil seguidores no Youtube, apresentava um programa de entrevistas. A situação aconteceu quando Isabelly regressava a casa depois da gravação de um dos episódios.