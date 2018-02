Corpo de homem encontrado parcialmente comido por animais em Vila Nova de Gaia

Na quinta-feira à noite, os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia foram chamados pela PSP, que foi alertada pelos vizinhos da vítima, para abrir a porta de uma casa, e acabaram por se deparar com um cadáver de um homem, que estava parcialmente comido.

Segundo fonte dos bombeiros, a vítima morava sozinha e tinha dois cães e um gato e terão sido os animais que “talvez devido à fome acabaram por comer parte do cadáver”.

Em declarações à Lusa, o oficial de dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto referiu que não as circunstâncias da morte do homem ainda não são conhecidas, mas estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.