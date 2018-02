Mulher ganha 10 mil euros em raspadinha em Marco de Canaveses

Raspadinha é alusiva ao ‘Ano do Cão’, que começa esta sexta-feira

Uma mulher ganhou 10 mil euros numa raspadinha alusiva ao ‘Ano do Cão’ em Marco de Canaveses.

Segundo explicou Daniel Teixeira, um dos sócios do quiosque que vendeu a raspadinha, ao Jornal de Notícias, a vencedora “arrisca na raspadinha de vez em quando” e hoje “pediu uma raspadinha do Ano do Cão”, acabando por ganhar o prémio máximo: 10 mil euros.

O quiosque que fica em Marco de Canaveses, está aberto há menos de um ano e este prémio foi o maior que já entregou até à data.

O ano do cão começa esta sexta-feira na China e em noutros países do Oriente.