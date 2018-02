Ameaça de bomba em Oliveira de Azeméis era falsa

A situação já está normalizada no centro de saúde de São Roque, em Oliveira de Azeméis, depois de uma ameaça de bomba ter obrigado as autoridades a encerrarem as instalações.

A GNR já anunciou que não encontrou qualquer engenho explosivo no local. À Lusa, fonte da GNR avançou que tudo não passou de uma ameaça.

Recorde-se que sta sexta-feira o centro de saúde de São Roque, em Oliveira de Azeméis, foi evacuado depois de ter sido encontrada uma mochila abandonada dentro de edifício. O Centro de Saúde fica perto da Junta de Freguesia que por precaução também foi evacuada.