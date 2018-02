Saiba como vai estar o tempo este fim de semana

O tempo vai dar tréguas no frio, pelo menos no que diz respeito às temperaturas máximas, que se vão aproximar bastante dos 20º Celsius. Já a temperatura mínima vai rondar os 8º Celsius em praticamente todo o país.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, relativamente a Lisboa, indicam que no sábado, as temperaturas máximas vão rondar os 16ºC e mínima os 9ºC, sendo que o céu estará pouco nublado. No domingo as temperaturas mantêm-se relativamente semelhantes, mas o céu estará parcialmente nublado.

Já no Porto, as temperaturas máximas, para sábado e domingo, serão de cerca de 16º C e as mínimas de 6º, podendo haver ocorrência de aguaceiros amanhã. Domingo o céu estará nublado.

Relativamente a Faro, a cidade vai atingir 20ºC de máxima e de mínima 7ºC. Não há qualquer previsão de chuva, mas o sol não deverá espreitar muito, estando o IPMA à espera que o céu esteja parcialmente nublado nos dois dias de descanso.