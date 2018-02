Edíficio do Financial Times evacuado devido a pacote suspeito

O edifício do jornal Financial Times, em Londres, Reino Unido, foi esta sexta-feira evacuado, devido à presença de um pacote suspeito.

A polícia e os bombeiros já estão no local, par averiguar a situação e, o alerta foi dado pelas 14h31.

A circulação nas ruas daquela zona foi encerrada, junto à ponte de Southwark, que também se encontra vedada neste momento.

Some sort of incident at the FT - three police cars and whole building evacuated pic.twitter.com/vYBcGp1tRN