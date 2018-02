Coentrão queixa-se de ter sido insultado e agredido no jogo contra o FC Porto

O jogador do Sporting mostrou-se indignado.

Fábio Coentrão publicou uma mensagem no Facebook mostrando a sua revolta relativamente ao castigo de que foi alvo por parte do Conselho de Disciplina.

O organismo castigou o lateral-esquerdo com um jogo de suspensão por causa de uma cuspidela na direção dos adeptos do FC Porto.

Agora, Fábio Coentrão reagiu ao castigo: “Passei um jogo a ser insultado e agredido e eu é que sou castigado?”.

“Como é possível ter visto um cartão amarelo quando eu é que fui vítima de agressão por um adversário que me pôs o dedo num olho? Ter visto outro adversário a atirar a bola contra mim noutro lançamento lateral? E, para cúmulo, ter de passar por um túnel recolhido (quando me dirigia aos balneários após ser substituído) e ser sujeito a novos insultos, cuspidelas e agredido com o arremesso de isqueiros?”, questiona o internacional português.

“Sou humano e também tenho direito à indignação, com a certeza de que estarei aqui até ao final a lutar com todas as minhas forças”, termina.