Criança de três anos morre congelada no recreio da escola

Uma criança de três anos, Zakhra Rzayeva, morreu congelada, na Rússia, no recreio do infantário que frequentava, depois da professora se ter esquecido dela, ao frio.

O corpo da menina foi encontrado atrás de uma pilha de neve, no parque infantil da escola.

Nessa altura estariam cerca de -5ºC e a professora só se terá apercebido da ausência da criança passado duas horas, referiu fonte da escola, à imprensa local.

As autoridades russas já abriram uma investigação, para apurar as responsabilidades no caso da morte da menina. Todos os docentes e empregados do estabelecimento escolar vão ser interrogados.