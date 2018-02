Altice Portugal assina parceria com Carnegie Mellon-Portugal

A Altice Portugal continua a reforçar o seu investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) e na criação de emprego qualificado até 2030. Desta forma assinou um protocolo com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), tornando-se parceira industrial do programa Carnegie Mellon- Portugal. Este evento decorreu no âmbito do lançamento do programa GoPortugal, apresentado em Matosinhos.

"Promover e estimular ações no âmbito do Programa Carnegie Mellon-Portugal, por forma a aproximar as suas atividades às academias nacionais de ensino, de investigação e de desenvolvimento, é outro dos compromissos agora firmado. Uma componente fundamental para estes objetivos, é também o apoio da Altice Portugal a cursos de formação avançada a disponibilizar no âmbito do Programa Carnegie Mellon-Portugal", revelou a operadora em comunicado.

Segundo Alcino Lavrador, diretor geral da Altice Labs em Portugal, que representou a empresa neste momento marcante para a sociedade portuguesa, “este acordo é perfeitamente natural e alinhado com o compromisso que a Altice tem mantido com a Ciência, a Investigação e o Desenvolvimento através da Altice Labs, cuja ligação ao sistema científico e tecnológico português é um caso exemplar de cooperação universidade/empresa”.

De recordar que esta cooperação tem vindo a ser reforçada com a criação de laboratórios da Altice Labs dentro das Universidades, funcionando como plataformas de colaboração mais próxima, que permitem a realização de projetos conjuntos de I&D e de exploração tecnológica.

Já para Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, “este ato é o de afirmação do trabalho que a Altice tem vindo a levar a cabo nos últimos 3 anos em Portugal. Investir em ciência, inovação e tecnologia, nunca esquecendo o empreendedorismo. A inovação e a tecnologia são os pilares deste tempo moderno e, sem dúvida, o veículo para o desenvolvimento económico sustentado”.