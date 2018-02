Sem-abrigo português falecido em Londres era ex-modelo

Uma das organizações que presta apoio aos sem-abrigos nas proximidades de Westminster é a Connection at St. Martin's, que se recorda do sem-abrigo português, de 35 anos, encontrado morto na estação de metro de Westminster. "Ele era um nacional português que permaneceu no nosso centro de emergência por algum tempo e que estava a ter ajuda para encontrar um emprego", dissa a organização.

No passado, o português tinha sido modelo e trabalhado em funções de atendimento ao público. A sua identidade é ainda desconhecida.

A zona nas proximidades do parlamento britânico, em Westminster, Londres, é frequentado por cerca de três mil sem-abrigos todos os anos, avançou a vereadora de Westminster, Rachel Robathan, à agência Lusa.

"Há muitas vezes razões complexas pelas quais as pessoas acabam a dormir nas ruas. Mas seja qual for o plano de fundo, estas são pessoas que precisam de cuidados e de apoio", disse. A responsável acrescentou ainda que Westminster tem várias equipas nas ruas da zona para prestarem cuidados aos sem-abrigo, entrando em contato com os mesmos e com os seus percursos de vida.