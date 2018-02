Mau tempo no Funchal. Capitania do Porto deixa aviso a embarcações

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta sexta-feira, um aviso de agitação marítima para a Madeira.

A autoridade marítima regional emitiu hoje uma nota de aviso de agitação marítima, tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O aviso entra em vigor amanhã, sábado, pelas 18h00.

A nota refere que as ondas na costa norte podem atingir os quatro metros, "diminuindo gradualmente para dois a três", sendo de 1,5 metros na parte sul da ilha.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", aconselha a capitania, na mesma nota.