Cadáver de homem comido pelos próprios cães em Vila Nova de Gaia

Durante o dia de ontem, quinta-feira, um alerta foi dado à PSP, pelas 16h35, de que um homem estaria morto em casa “há algum tempo”, em Vila Nova de Gaia.

No entanto, os dois cães que tinha acabaram por se alimentar do seu cadáver. “O indivíduo vivia sozinho e tinha com ele um gato e dois cães de grande porte, cães esses que lhe comeram metade do corpo”, revelaram os Sapadores de Gaia.

"Devido ao porte dos animais, tiveram de ser chamados profissionais da polícia para conseguirmos entrar”, explicou a mesma fonte, referindo que “o corpo já tinha seguido para a morgue”.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.