Comer em lugares muito barulhentos pode atrapalhar a sua saúde

De acordo com um estudo recentemente realizado pela Universidade de Brigham Young, e publicado na revista científica “Food Quality and Preference”, comer em restaurantes ou locais barulhentos atrapalha (e muito) a perda de peso.

O estudo indica que as pessoas comem menos quando têm consciência dos sons do ato de mastigar – efeito de mastigação. Este não tem apenas o impacto nas mensagens que são enviadas para o cérebro e nos níveis de saciedade.

O cientista e autor do estudo, Ryan Elder, explica que comer em ambientes barulhentos faz com que as pessoas percam totalmente a noção do som de mastigar e, por consequência, percam também a noção da quantidade que já ingeriram.

O maior problema vem a seguir: dificuldade em perder peso.