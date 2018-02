Farta de rasgar collants? Então comece a ter em conta estes truques

Não há nada mais irritante, pelo menos para as mulheres, que rasgar vários collants no momento exato em que os estamos a calçar. Por essa mesma razão, ficam aqui alguns truques para evitar rasgá-los.

Utilizar o tamanho certo

O tamanho dos collants está especificado na embalagem. Não compre o tamanho abaixo para tentar parecer mais magra, isso só vai fazer com quem eles se rasguem muito mais rapidamente e facilmente.

Calçá-los corretamente

Há uma forma mais fácil de calçar as meias de forma a que estas não se rompam tão facilmente: sente-se, enrole nas mãos os dois lados e vista um pé de cada vez. Ao passar a zona dos joelhos, levante-se e vá desenrolando os collants com muito cuidado.

Para os retirar faça a mesma coisa: comece a despir-se em pé e quando chegar aos joelhos sente-se.

Passar os collants por água fria assim que os retira da embalagem

Passe os collants por água fria, de seguida coloque-os num saco de plástico e depois no congelador. Este processo irá fortalecer as fibras de nylon.

Ter cuidado com o tamanho das unhas

Ter as unhas maiores do que o normal fará com que corra o risco de rasgar os collants muito mais facilmente, assim como utilizar anéis ou outros acessórios do género.