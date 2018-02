Cinema português à espreita de prémios

Júri contará com a avaliação do lusitano Diogo Costa Amarante, vencedor o ano passado com a curta Cidade Pequena.

Depois de dois anos consecutivos a vencer o Urso de Ouro, a presença portuguesa tem motivado algum interesse da imprensa internacional. Não só nas curtas-metragens como também no grande formato. Assim temos uma comitiva com João Viana (Madness), David Pinheiro Vicente (Onde o Verão Vai - Episódios da Juventude) e João Salaviza em conjunto com Ricardo Alves Jr. (Russa) a apresentar as respetivas curtas na secção competitiva para o Urso de Ouro.

E logo num júri que contará com a avaliação do lusitano Diogo Costa Amarante, vencedor o ano passado com a curta Cidade Pequena. Quem também irá avaliar o trabalho alheio é Cíntia Gil, diretora do DocLisboa, encarregue de selecionar o Melhor Documentário da Berlinale.

Já Sandro Aguilar, André Gil Mata e João Viana pretendem confirmar a vitalidade do cinema português na exigente e multifacetada secção do Fórum. É aí que Aguilar, cineasta com forte tradição na curta, apresenta a sua segunda longa metragem - Mariphasa, um filme experimental com um subtil jogo de géneros cinematográficos, ao passo que André Gil Mata regressa à Bósnia-Herzegovina, para filmar A Árvore, ele que já lá rodara How I Fall In Love With Eva Ras.

Já João Viana volta a apresentar dois filmes em Berlim, tal como tinha feito em 2013 com a curta Tabatô e A Batalha de Tabatô. Desta feita compete com a curta Our Madness, que forma um díptico com a também curta Madness, igualmente programada no Fórum. Só que desta vez troca a Guiné por Maputo, ao seguir um jovem que deseja retirar a mãe de um hospital psiquiátrico para a levar para junto do pai em zona de guerra.

