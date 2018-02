A desunida união do PSD de Rio

Ontem à noite, Rui Rio entrou acompanhado de Santana Lopes no Congresso do PSD. O acordo entre ambos já estava selado desde o início da semana. E inclui passistas. Mas o novo líder social-democrata deixa a unidade para o Conselho Nacional. Na sua direção, renova de alto a baixo.

No PSD, foi a primeira vez que um líder de saída discursou num congresso de aclamação do seu sucessor. Passos Coelho chegou primeiro, e foi aplaudido de pé por todo o congresso.

Rui Rio, líder eleito, e Pedro Santana Lopes, por si derrotado, chegaram lado a lado, também aplaudidos de pé pela antiga FIL, em Lisboa.

A unidade que a lista conjunta dos dois homens que se candidataram à sucessão de Passos foi do Conselho Nacional para as câmaras e os congressistas gostaram.



Leia tudo na edição impressa do SOL deste fim de semana