Os novos rostos do PSD

Velhos conhecidos e novos desconhecidos. Rio junta a experiência de em quem confia com a novidade de quem não o ameaça. O ‘governo-sombra’, com outro nome, é mesmo para avançar. O debate político é para não estar centrado na AR. A contagem decrescente para 2019 começou.

Veteranos leais ao líder, jovens que não constituam ameaça no médio prazo. A comissão política nacional de Rui Rio será feita de pragmatismo: com alguns novos quadros em moderada ascensão consigo e veteranos que lhe têm máxima fidelidade.

Operacionais políticos com experiência recente no terreno, à exceção do diretor de campanha (Salvador Malheiro), não serão comuns.

Os seus mais antigos conselheiros, como Carvalho Martins (ex-governador civil) e Manuel Teixeira (ex-chefe de gabinete na Câmara do Porto), não deixarão de ter o seu ouvido, mesmo que não necessariamente portadores de responsabilidades institucionais.

