Assembleia Geral. O dia B do Sporting

O futuro de Bruno de Carvalho na liderança do Sporting depende da votação dos sócios leoninos, este sábado, numa Assembleia Geral dedicada às alterações de estatutos e regulamento disciplinar.

Esta assembleia ocorre duas semanas depois de uma reunião semelhante, reunião essa que Bruno de Carvalho abandonou depois de ter sido confrontado com críticas às alterações propostas.

Passados dois dias, o líder do Sporting anunciou uma nova Assembleia Geral para votar as mesmas propostas, ameaçando que, se não conseguir 75% dos votos, abandona a direção do clube.

Em causa estão alterações como a criação de um conselho estratégico, que iria substituir o Conselho Leonino. Este último, que Bruno de Carvalho que extinguir até ao final do mandato, é composto por 50 membros, enquanto o novo organismo teria apenas 15 membros (escolhidos pelo presidente).

Para além disso, as alterações preveem novas regras para os sócios, entre elas o agravamento do período máximo de suspensão – em caso de infrações das normas, os sócios passariam a ser punidos não por um período máximo de um ano, mas de oito.

A Assembleia Geral começa este sábado às 14h00, no Pavilhão João Rocha. Caso os órgãos sociais caiam, terão de ser marcadas eleições dentro dos 45 dias seguintes à cessação do mandato.