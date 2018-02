Sabia que dizer palavrões alivia o stress?

Os cientistas da Universidade de Pscicologia da Nova Zelândia, confirmaram, de acordo com um estudo realizado, o que há muito era pensado: dizer palavrões faz bem à saúde, uma vez que alivia bastante o stresse.

Segundo um estudo feito e publicado no European Journal of Social Psychology, as asneiras fazem com que as pessoas se sintam menos stressadas, proporcionando momentos mais relaxados no dia a dia de cada um, dentro e fora do trabalho.

Para além disto, as asneiras também aliviam a ansiedade, deixando as pessoas menos nervosas em ambientes sociais.