Usar sprays de limpeza tem o mesmo efeito que fumar 20 cigarros

Um estudo da Universidade de Bergen, na Noruega, revela que usar sprays de limpeza diariamente pode ser tão prejudicial para a saúde como fumar 20 cigarros por dia.

Durante a investigação, os especialistas perceberam que as profissionais de limpeza tinham mais problemas pulmonares do que aquelas que executam apenas tarefas domésticas – as mulheres que trabalhavam nas limpezas tinham uma percentagem de 17% de perda de função pulmonar, enquanto as que limpam a casa diariamente apresentavam uma média de 14% de declínio.

Este problema não foi detetado nos homens e os investigadores ainda não conseguiram encontrar uma explicação para estas reações diferentes entre os sexos.

“As substâncias químicas destes produtos estão a deteriorar os pulmões das mulheres”, confirmou Cecile Svanes, coordenadora do estudo, ao site Mirror, referindo que ainda vão ser realizados mais trabalhos para aprofundar o conhecimento nesta área.