Pedro Madeira Rodrigues responde a Bruno de Carvalho

"O mesmo que diz que eu fugi é o mesmo cobardolas que saiu a chorar de um debate televisivo comigo? Aprendi em casa e a jogar no Sporting a não ter medo de ninguém muito menos de egocêntricos armados aos ditadores", afirmou o ex-candidato à presidência dos leões após o discurso inflamado de Bruno de Carvalho.

A Assembleia-Geral do emblema de Alvalade está a decorrer no Pavilhão João Rocha, onde mais de 4000 associados vão decidir o futuro dos orgãos sociais do clube, numa das reuniões magnas mais concorridas de sempre da história do clube.