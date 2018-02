Carlos Carvalhal: "Quase chorei"

Carlos Carvalhal é o treinador do momento na Premier League. Hoje, o português voltou a dar que falar depois do ecnontro do Swansea ante o Sheffield Wednesday, o seu anterior clube, a contar para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Carvalhal foi recebido na sua antiga casa sob fortes aplausos e confessou: "Quase chorei, foi um momento muito emotivo. Quero agradecer a toda a gente". O Swansea empatou a zero bolas com o emblema do Championship.

Owls fans stayed behind in their numbers to thank Carlos Carvalhal for his two and a half years at #SWFC. pic.twitter.com/n33VEi2WQc — Dom Howson (@domhowson) February 17, 2018

Imparável

Se Carvalhal tem sido um dos protagonistas pela caminhada feita no principal campeonato inglês, em que inclusivamente já tirou os cisnes dos cuidados intensivos (leia-se, zona de despromoção), na Taça não tem sido diferente. Com as diferenças óbvias, sobretudo porque nesta competição o ex-treinador do Sporting só se cruzou com equipas da segunda divisão inglesa. Se na 3.º eliminatória o Swansea passou pelo Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo (com um empate na 1.ª mão e a vitória pela margem mínima na 2.ª mão), nos 16 avos de final a história foi diferente.Depois de um primeiro empate no reduto do Notts County, na 1.ª mão, o Swansea apurou-se para a atual fase com uma goleada por 8-1 no segundo encontro.

No total, Carvalhal soma 12 jogos no comando técnico dos cisnes (destaque para as vitórias ante o Arsenal e o Liverpool) e ainda só perdeu um (Tottenham).