Medalha de bronze para Portugal na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática

Portugal alcançou hoje uma medalha de bronze, na Bélgica, no último dia da Taça do Mundo de Puurs de Ginástica Acrobática. O Par Feminino composto pelas ginastas Mariana Candeias e Marta Nunes foi 3º classificado após ter alcançado 26.580 pontos com o exercício Combinado, tendo melhorado em 2 lugares a classificação de ontem. O Grupo Masculino João Pereira/ Henrique Piqueiro/ Henrique Silva/ Miguel Silva foi 4º com 26.310 pontos e o Par Misto Bruno Tavares /Beatriz Ferreira foi 8º com 26.910 pontos.