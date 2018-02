Benfica goleia e é líder provisório do campeonato

O Benfica venceu esta noite o Boavista, por 4-0, na 23.º jornada da liga portuguesa.

No Estádio da Luz, Rúben Dias abriu o marcador aos 18 minutos e colocou as águias em vantagem. O segundo golo dos encarnados foi apontado por Jardel, ainda na primeira metade, aos 44 minutos.

Já na reta final do encontro, aos 78 minutos, um autogolo de Nogueira ampliou a vantagem dos encarnados para 3-0 e Raúl Jimenez, em cima do minuto 90, selou a goleada final. Recorde-se que os axadrezados tinham sido até ao momento a única equipa a derrotar o Benfica, à passagem da 6.ª jornada. À data, os comandados de Jorge Simão bateram as águias por 2-1, no Bessa.

Com o triunfo, o Benfica ascende à liderança provisória do campeonato, com 56 pontos. O FC Porto é segundo da tabela, com 55 pontos, e entra em ação amanhã, às 18 horas, com o Rio Ave, no Estádio do Dragão. Os leões fecham o pódio, com 53 pontos, e são os últimos a entrar em campo. Depois da vitória na Liga Europa, com o Astana, os comandados de Jorge Jesus vão deslocar-se até ao terreno do Tondela, esta segunda-feira.