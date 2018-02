Bruno de Carvalho continua como presidente do Sporting

Líder do emblema de Alvalade com poderes reforçados

Os sócios do Sporting aprovaram este sábado a continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do clube, numa Assembleia Geral (AG) em que passaram também as propostas da direção de alterações aos estatutos e ao regulamento disciplinar.

Os pontos aprovados prenderam-se com a alteração dos estatutos (87,3% a favor), com o regulamento disciplinar (87,8% a favor) e a continuidade dos órgãos sociais (89% a favor).

Recorde-se que Bruno de Carvalho havia garantido que saia do clube caso não reunisse pelo menos 75% dos votos em cada ponto acima mencionado.

"Hoje foi a prova que queremos um Sporting diferente. Que fique claro que a partir de hoje não há grupos nem grupinhos, mas orgãos sociais que têm a honra de vos servir", disse o presidente leonino no discurso final.

No mesmo discurso, Bruno de Carvalho voltou a lançar farpas aos rivais: "eles que publiquem os emails, eu dou autorização. Nunca seremos a vergonha que eles são".

A Assembleia-Geral contou com mais de 6 mil associados, numa das reuniões magnas com mais adesão da história do emblema verde-e-branco.