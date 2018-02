PSD aprova todas as propostas – incluindo da legalização do canábis

Poucos foram os votos contras e as abstenções nas votações do segundo dia do Congresso Nacional do PSD

No final do segundo dia do 37º Congresso Nacional do PSD, os militantes votaram tanto a proposta de estratégia global assinada pelo novo líder do partido, Rui Rio, e as propostas temáticas para este mandato.

Todas aprovadas por larga maioria. Entre as 22 propostas apresentadas, está a legalização da canábis apresentada pelo durante a manhã de sábado por Ricardo Baptista Leite.

“Votar favoravelmente à proposta P, não significa que concordam com a proposta, o que estarão na realidade a dizer é que o debate deve continuar, o debate sobre a legalização de canábis se deve fazer”, defendeu o social-democrata durante a apresentação.

A aprovação desta medida foi a única que mereceu um aplauso por parte dos presentes no pavilhão da antiga FIL, em Lisboa.

Também a proposta para a construção da variante à estrada nacional 14 – a circular à Trofa, foi aprovada. Entre os restantes documentos apresentados estava propostas mais dedicadas a zonas específicas, como “Um Porto com norte” ou “Da região para o país – Aveiro uma região mais forte e mais coesa”, ou mais gerais como “Concretizar a paridade no plano político, económico e social” ou “social-democracia e autonomia”.