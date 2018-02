Rio consegue 49% no conselho nacional

A lista de Rui Rio e Santana Lopes conseguiu 34 delegados nas eleições do conselho nacional, atingindo 49% das votações.

As votações terminaram às 11h e era necessário entrar por uma porta lateral do edifício. Tanto na comissão política como no conselho nacional, Rio e Santana juntaram-se para apresentar uma lista única. "Não foi difícil chegarmos os dois a um acordo, o que depois não foi fácil encaixar tantos nomes no pequeno espaço" , disse o líder no sábado, enquanto apresentava da lista. Ao conselho nacional, para além da lista conjunta de rioístas e santanistas, estão na corrida com outras sete listas.

O último dia do 37° Congresso Nacional do PSD começou com um atraso na abertura das portas da antiga FIL, em Belém, que só abriram já passava do meio dia.

Enquanto esperavam pela abertura das portas, os delegados, militantes e observadores iam conversando, discutindo as listas que estavam afixadas no vidro e até criticando este atraso. "Meio dia? Isto não é normal!", comentava uma senhora apoiantes do PSD que aproveitava o sol de inverno enquanto esperava para entrar no pavilhão.

Por vezes o som do comboio a passar abafa um pouco a conversa dos militantes e o som dos trolleis a passar. Muitos dos delegados de longe de Lisboa já trazem as malas para poderem voltar ainda hoje a sua casa no final do Congresso Nacional que está agendado para terminar por volta das 13h.