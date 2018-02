Jovem esfaqueado esta madrugada perto de discoteca em Queluz

Um jovem de 23 anos foi, esta madrugada, esfaqueado em Queluz, Sintra. A vítima foi encontrada na Avenida da República, a cerca de 100 metros da discoteca 'Património'.

O alerta foi dado pelas 04h40, por vários populares, que encontraram o jovem no chão, inconsciente, e com pelo menos três facadas no abdómen.

No local estiveram presentes nos Bombeiros de Queluz e a PSP.

A vítima foi transportada para o hospital Amadora-Sintra, em estado grave.