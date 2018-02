BCE. Eurogrupo vota esta segunda o sucessor de Vítor Constâncio

Os ministros da Zona Euro vão eleger esta segunda-feira o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE). Na corrida está o espanhol Luis de Guindos e o irlandês Philip Lane para assumir o cargo que, até aqui, estava ocupado por Vítor Constâncio e que ficará vago a dia 31 de maio.

Para já, Philip Lane foi considerado o candidato “mais convincente” pela comissão de economia. “Os dois candidatos fizeram uma boa apresentação. A maioria dos grupos políticos considerou o desempenho do governador Lane mais convincente. Alguns grupos manifestaram reservas quanto à nomeação do ministro Guindos”, revelou o presidente da comissão, Roberto Gualtieri. Ao mesmo tempo, lamentou que, os países não tenham apresentado mulheres ao cargo, reiterando a sua posição em defesa de “uma representação com maior equilíbrio de género no BCE”.

No entanto, Luis de Guindos poderá ter o maior apoio entre os países da zona euro. O ministro espanhol ainda chegou a ser falado para presidente do Eurogrupo, mas Madrid acabaria por apoiar a candidatura de Centeno. Agora é a vez de Portugal retribuir o apoio, o que já foi assumido publicamente por António Costa.

Também a Alemanha pode ter interesse em continuar a ter um país do Sul na direção do BCE para poder ter um candidato à presidência na sucessão de Mario Draghi em 2019.

A verdade é que a opinião do Parlamento Europeu não tem qualquer caráter vinculativo. A escolha será debatida esta segunda-feira no Eurogrupo e no dia seguinte no Ecofin. Por maioria qualificada dos membros da zona euro (14 em 19), será feita uma recomendação formal ao Conselho Europeu, que terá a palavra final na cimeira de 22 e 23 de março.

O próprio De Guindos desvalorizou o “chumbo ” do Parlamento Europeu ao considerar que “o importante é o que se vai passar no Eurogrupo e no Ecofin”. O espanhol disse ainda estar “otimista”, já que considera que os apoios são “suficientes” para chegar à vice-presidência do BCE.

Perfis

Lane, de 48 anos, é professor de economia no Trinity College de Dublin, tem um doutoramento da universidade norte-americana de Harvard e deu aulas na universidade de Columbia.

Desde outubro de 2015 dirige o Banco Central Irlandês, depois de aceitar um contrato de sete anos com a entidade emissora da Irlanda. Durante a sua carreira, Lane também desenvolveu trabalhos de consultadoria para a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e vários bancos centrais, incluindo o BCE.

Já Luis de Guindes, com 58 anos é o atual ministro da economia espanhol.

O vencedor vai assumir o cargo no dia 1 de junho por um período de oito anos. A par desta votação, a reunião do Eurogrupo vai discutir ainda o ponto de situação da Grécia e o aprofundamento da União Monetária.