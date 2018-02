Itália. Luta a dois e mais um guião de Hollywood na forja

Nápoles e Juventus não vacilam na corrida pelo título. No polo oposto, o Benevento tenta fintar o destino: somou a terceira vitória em 25 jogos com mais um golo no último suspiro

No único campeonato de topo do futebol europeu que ainda vai mantendo a incerteza no que à luta pelo título diz respeito, a corrida continua feroz entre Nápoles e Juventus: ontem, ambos fizeram o que lhes competia, vencendo os respetivos encontros. Os napolitanos, líderes com um ponto de vantagem sobre os bianconeri, venceram na receção ao modesto SPAL por 1-0, mercê de um golo de Allan logo aos seis minutos (e com o lateral-esquerdo português Mário Rui a cumprir os 90’); horas antes, a Vecchia Signora havia superado o Torino, no dérbi da cidade de Turim, pelo mesmo resultado, com o ex-portista Alex Sandro a vestir a capa de herói aos 33’, apontando o que provaria ser o golo decisivo.

A nota de maior destaque da Serie A neste fim de semana, porém, vai para o outro polo da tabela, onde há um conjunto de rapazes a tentar assinar um guião digno de Hollywood - como frequentemente se vê no futebol. Falamos do Benevento, equipa que bateu o recorde histórico de mais derrotas consecutivas a abrir um campeonato (14), mas que aos poucos vai tentando reerguer-se e assinar uma recuperação épica. Este domingo conquistou a terceira vitória da época (em 25 jogos), batendo o Crotone por 3-2. Os visitantes até entraram a ganhar (Crociata, 11’), mas Sandro, internacional brasileiro contratado no mercado de inverno, restabeleceu o empate aos 37’. Aos 65’, Viola fez a reviravolta a passe do ex-benfiquista Djuricic. Benali empatou novamente aos 77’, mas ainda havia um último fôlego para o Benevento: Diabaté, outro reforço de inverno lançado aos 77’ precisamente para o lugar de Djuricic, fez o 3-2 final a um minuto dos 90, espoletando a festa dos homens da casa. O Benevento está agora a 11 pontos da primeira equipa fora da zona perigosa - precisamente o Crotone.

Destaque ainda para o 1-1 no Atalanta-Fiorentina, duas equipas que ficam mais longe da zona europeia. Gil Dias foi titular nos viola (saiu aos 84’).

Surpresa na taça inglesa Na Bundesliga, o Borussia Dortmund ganhou novo ânimo na luta pelo segundo lugar - dado que o primeiro parece já entregue em definitivo ao Bayern. Os amarelos foram a Mönchengladbach vencer o outro Borussia (1-0, golo de Reus) e deixaram para trás RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Schalke 04. O Leipzig, contudo, só entra hoje em ação: vai ao terreno do Eintracht Frankfurt, atual sexto classificado. Uma vitória coloca o conjunto onde alinha o internacional português Bruma novamente na segunda posição.

Em Inglaterra, uma enorme surpresa: cinco dias depois de ter ido a Turim arrancar um empate (2-2) frente à Juventus, para a Liga dos Campeões, o Tottenham conseguiu o mesmo resultado perante um adversário bem mais modesto: o Rochdale, da League One (terceiro escalão), em jogo dos oitavos-de-final da Taça. Os spurs estão agora obrigados a jogo de desempate em Wembley.