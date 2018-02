Pedro Martins deixa Vitória de Guimarães

Pedro Martins já não é treinador do Vitória de Guimarães, informou a direção do clube vimaranense após a goleada sofrida no derby minhoto, frente ao Sp. Braga.

Este domingo, o Vitória perdeu com o Sp Braga em casa por 5-0 e, na conferência de imprensa, o presidente dos vimaranenses anunciou a demissão de Pedro Martins.

O técnico estava no Vitória de Guimarães desde a época transata, conseguindo o ano passado ser finalista vencido da Taça de Portugal e 4º classificado da Liga.