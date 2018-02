Esta segunda-feira, um sismo de 6 na escala de Richter abalou o México. O epicentro deste abalo foi no Estado de Oaxaca, no sul do país.

Este sismo foi registado pouco antes da 1h da manhã no México (7h em Lisboa).

Para já, não há detalhes sobre o número de feridos.

Recorde-se que já na passada sexta-feira, o México foi sacudido por um abalo de 7,2 na escala de Richter.