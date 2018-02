Os Queen, com Adam Lambert como vocalista, vão voltar a Portugal. O concerto está marcado para o dia 7 de junho na Altice Arena.

Os bilhetes estarão à venda a partir de sexta-feira 23 de fevereiro. O espetáculo insere-se na nova digressão europeia da banda britânica.

Os Queen com Adam Lambert já tinham passado por Portugal em 2016, no Rock in Rio.