O novo caso Almaraz? Costa exige explicações sobre mina de urânio espanhola

A instalação de uma mina de urânio em Retortilo, em Salamanca, está a preocupar as autoridades portuguesas. António Costa já pediu esclarecimentos ao governo espanhol.

De acordo com a RTP, o primeiro-ministro português enviou hoje um pedido de esclarecimento ao executivo de Mariano Rajoy, mas ainda não obteve resposta.

A estação pública avança ainda que um grupo de deputados está esta segunda-feira em Espanha para avaliar o impacto ambiental desta instalação. Estão previstas reuniões entre os deputados portugueses e autarcas e representantes de várias entidades espanholas.

Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, comparou esta situação ao caso da central de Almaraz, instalação que fio construída pelas autoridades espanholas sem que o Governo português fosse consultado.

“A principal preocupação é que é reconhecido já pelas autoridades portuguesas que a eventual implantação de uma mina de urânio em Retortillo tem impactos diretos no território português e, como tal, as autoridades espanholas estão obrigadas a um processo de avaliação do impacto ambiental transfronteiriço. Até agora isso não foi feito e isto, de facto, faz lembrar o que se passou com Alamaraz, que obrigou a que o Governo português tivesse de fazer uma queixa à Comissão Europeia para obrigar a que as autoridades espanholas prestassem informação, partilhassem informação sobre o caso do armazém de resíduos nucleares”, disse à RTP.