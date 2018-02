Pedro Kol sagra-se tricampeão europeu de kickboxing

A vingança serve-se em prato frio, e em casa. O kickboxer português, Pedro Kol, sagrou-se este domingo, na arena do Campo Pequeno, em Lisboa, tricampeão europeu de Kickboxing de Profissionais (K1), na categoria de -62 Kg, frente ao italiano Alessandro Moretti, à data campeão em título.

No total de cinco rounds com três minutos cada, Pedro Kol aplicou o knock out (K.O.) a Alessandro Moretti recorrendo a um Superman Punch no último assalto.

“Ontem provei mais uma vez a importância de não desistir. Obrigado a todos os portugueses que me apoiaram naquela que foi a vitória mais marcante da minha carreira”, afirmou o português.

O "Combate do Ano", como ficou conhecido, foi uma reedição da luta de 2017. Em abril do último ano, em Roma, Kol saiu derrotado precisamente contra o campeão nacional italiano, Moretti.

Na altura uma lesão na tíbia direita impediu que o atleta luso se batesse até ao fim, tendo o encontro terminado com a decisão de K.O. técnico por parte do júri. "Em Roma perdi o meu título de Campeão da Europa numa decisão polémica mas tenho a sorte de ter uma segunda oportunidade. Sei que sou melhor que o Moretti e vou prová-lo dia 18 de Fevereiro no Campo Pequeno. A jogar em casa e com o apoio dos portugueses estarei ainda mais forte", havia garantido o português.

Está oficialmente provado.

Títulos

O combate de 2017 ficou ainda marcado pelo regresso de Pedro Kol à competição. O português estava afastado dos ringues desde 2015, altura em que abriu a sua academia dedicada à arte marcial, em Lisboa. Antes de se dedicar a 100% ao ensino da modalidade, o atleta que representou o Sporting distingue-se pelos vários títulos já conquistados nesta modalidade: sagrou-se pentacampeão nacional, bicampeão europeu (agora tri) e ainda campeão mundial de K1, frente ao chinês jin Jintuo, em 2015.