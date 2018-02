Recuperadas três das armas roubadas há mais de um ano da sede da PSP

Foi numa grande operação de combate ao tráfico de armas, no domingo, em Odivelas, que a PSP descobriu as três armas roubadas em janeiro de 2017. A operação resultou na detenção de duas pessoas. Outras armas e 675 quilos de haxixe também foram apreendidos.

A investigação do roubo está a cargo da PSP. Quando os agentes se aperceberam do desaparecimento do material, os dois polícias responsáveis pelo armazém foram suspensos.

Na altura da ocorrência, a PSP instaurou um inquérito interno. O inquérito revelou "falhas de supervisão e controlo" no Departamento de Apoio Geral (DAG), à frente do armazém.