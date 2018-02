Guardiola: "Enquanto aqui estiver, Bernardo Silva não vai a lado nenhum"

Treinador do Manchester City voltou a reforçar a confiança que tem no internacional português

Bernardo Silva custou, no passado mercado de verão, 50 milhões de euros ao City e apesar de continuar sem garantir a sua titularidade no plantel dos citizens o português é uma peça fundamental do baralho. A garantia é dada pelo próprio treinador dos blues de Manchester em conferência de imprensa.

"Quando jogou, fez exibições de topo. Ele vai ficar muito tempo, enquanto eu cá estiver ele não vai a lado nenhum", disse o técnico espanhol sobre o futebolista de 23 anos.

Guardiola lembrou ainda a importância do ex-jogador do Benfica e do Mónaco no balneário. "Ainda não o vi triste, nem por um dia. Está sempre bem-disposto, e não conseguem imaginar o quão importante isso é. Mesmo não jogando muito, não podem imaginar o quão importante é no balneário. É um tipo cuja disposição é sempre a certa", asseverou.

Desde que chegou a Inglaterra, o extremo somou 1932 minutos, divididos por 39 jogos, e cinco golos.

Elogios desde cedo

Já não é a primeira vez que o treinador do City sai em defesa do português. Em agosto de 2017, cerca de um mês depois de Bernardo Silva aterrar nos citizens, o treinador espanhol destacava as qualidades do extremo. "Os bons jogadores adaptam-se em qualquer lado e muito rapidamente. Ele tem golo e assistência. E não perde a bola, o que é muito importante para mim", afirmou na altura.