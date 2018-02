Rio reúne com Marcelo mas sem discutir a nomeação de Elina Fraga

"Estamos completamente disponíveis para conversar com outros partidos no sentido de Portugal consiga fazer reformas que de outra forma não será possível", afirmou Rui Rio logo depois do encontro com o Presidente da República, esta segunda-feira, no Palácio de Belém. No entanto, sobre a polémica nomeação de Elina Fraga, nem uma palavra.

"Nós com o Presidente da República demos as linhas gerais do congresso, não falámos com o Presidente da República da composição das listas", respondeu aos jornalistas. "Não é aqui, na sequência de uma reunião com o Presidente da República, onde esse tema não foi abordado naturalmente, se fosse abordada uma coisa dessas não seria natural", acrescentou.

Sobre a reunião em si, Rio admitiu estar em conformidade com Marcelo no diálogo com os outros partidos, mas não só o PS. "Eu quando falo com os outros partidos não estou a falar com um outro partido, estou a falar com os outros partidos todos", explicou o novo líder social-democrata.

Quando questionado quais as principais áreas em que se vai focar, Rio riu-se e citou a sabedoria popular: "Depressa e bem há pouco quem". "Um congresso que terminou às 4h da tarde de domingo, como é que era possível a seguir ao almoço de segunda-feira ter as propostas concretas? Queria que eu tivesse um projeto de lei e uma proposta?", perguntou.

Mas para que não haja dúvidas: os temas são os mesmos que tem vindo a falar "ao longo da extensa e longa campanha interna" e durante o congresso que teve lugar no passado fim de semana. "Eu próprio tenho as minhas ideias, farei as minhas propostas mas também vou ouvir o que os outros partidos entendem como prioritário", esclarece acrescentando que já existem intensões de reunião com o primeiro-ministro António Costa e com Assunção Cristas, enquanto líder do CDS. "Ainda não marcámos mas temos todo o gosto nisso", rematou.