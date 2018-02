Compra e venda de armas. Será que Trump mudou de opinião?

A Casa Branca anunciou esta segunda-feira que Donald Trump participou em reuniões que têm como objetivo discutir o projeto de lei que obriga os estados norte-americanos e as agências federais a cooperar no que diz respeito à proibição de compra de armas por parte de pessoas com antecedentes criminais.

“Embora as discussões ainda estejam a acontecer e estejam a ser consideradas revisões, o presidente apoia os esforços para melhorar o sistema federal de verificação de antecedentes”, revelou Sarah Huckabee, porta-voz da Casa Branca. De acordo com a imprensa norte-americana, Trump esteve reunido com o senador republicano John Cornyn e senador democrata Chris Murphy, que apresentaram o documento elaborado por membros dos dois grupos parlamentares.

Este projeto de lei bipartidário visa punir as ag~encias federais que não apresentem os registos necessários sobre os compradores de armas. Para além disso, este projeto tem também como objetivo compensra os estados que cumpram com todas as regras de fiscalização.

Esta notícia surge no mesmo dia em que Alfred Hoffman Jr, um poderoso empresário norte-americano, revelou que não passaria “nem mais um cheque” aos candidatos que não apoiem a legislação que visa limitar o acesso de civis à compra de armas de fogo.

Recorde-se que Donald Trump, apoiante da National Riffle Association (NRA), tem sido muito criticado pelas suas reações ao tiroteio que ocorreu num liceu na Florida. O presidente norte-americano disse que os seus pensamentos estavam com as vítimas, mas não fez qualquer referência a reformas na área da compra e venda de armas.