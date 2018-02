Motas. Governo disponível para ouvir "todas as boas sugestões"

O ministro da Administração Interna afirmou esta segunda-feira que o Govenro está disponível para ouvir "todas as boas sugestões" que possam ajudar a diminuir o número de mortes com motos na estrada.

"Estamos disponíveis para ponderar todas as boas sugestões", disse Eduardo Cabrita, quando questionado pelos jornalistas sobre os protestos dos motociclistas, que no domingo se manifestaram contra a implementação de inspeções periódicas.

O ministro disse estra disponível para ouvir as várias sugestões, desde que ajudem a inverter os últimos números: foi registado um aumento de 62,% de sinistralidade com motas.

"Não aceito, não me conformo, apesar da evolução notável que Portugal teve nos últimos 20 anos, que hoje temos cerca de um quarto das mortes nas estradas. Não me conformo com o que aconteceu em 2017, onde passámos de 76 para 125 mortes com motos, um aumento de 62,5 por cento", afirmou o repsonsável.