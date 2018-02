Mais de 220 milhões de pessoas subnutridas em África

A Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO) revelou esta segunda-feira que cerca de 224 milhões de pessoas do continente africano estão subnutridas.

Num continente com 1,7 mil milhões de pessoas, esta é uma situação “preocupante”, como caraterizou o diretor-geral adjunto para África da FAO, Bukar Tijani, numa conferência de imprensa em Cartum, capital do Sudão.

Em África, a subnutrição “passou de 21% para 23% entre 2015 e 2016 (…) o número de pessoas subnutridas aumentou de 200 a 224 milhões no mesmo período", referiu o mesmo responsável.

As alterações climáticas, que provocam catástrifes naturais como inundações ou secas, estão na origem deste problema no continente africano. Para além disso, também os conflitos existentes em países como a Somália, o Sudão do Sul e a República Centro Africana contribuem para o aumento deste problema. Nestes países, "mesmo quando a alimentação está disponível, os alimentos são (frequentemente) muito caros”, refere Tijani.