Gostava de ser voluntário na Eurovisão? Saiba como

Se tem curiosidade em saber como funciona a parte de trás deste tipo de eventos, tem agora oportunidade de o fazer no Festival Eurovisão da Canção. A RTP informou que está à procura de voluntários e que as inscrições já se encontram abertas.

A RTP explica, em comunicado, que a “grande parte do trabalho de bastidores do Festival Eurovisão da Canção é feito por voluntários de toda a Europa (e não só), que são uma parte fundamental do bom funcionamento do evento e que procuram uma oportunidade de fazer parte deste acontecimento internacional”. Portanto, agora só tem de preencher alguns papéis.

Quais os requisitos?

Para se poder candidatar como voluntário, basta preencher alguns dos requisitos exigidos: ter 18 ou mais anos; dominar a língua inglesa; ter espírito de equipa; ser organizado; ter espírito de iniciativa e boa capacidade de comunicação; ter um aspeto cuidado; ter disponibilidade horária.

As áreas disponíveis para os voluntários são várias, como é o caso de áreas como “Acreditações, Eurovillage, Centro de Imprensa, Bastidores e Acompanhamento das Delegações dos países participantes”. Além disto, os participantes terão ainda direito a “a t-shirts ou outro uniforme, refeições, seguro, um certificado de participação e a possibilidade de se divertirem imenso”, refere a mesma nota do canal de televisão.

Para se inscrever basta aceder aqui.