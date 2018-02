Bill Gates: "Os mais ricos tendem a receber mais benefícios do que a classe média ou os pobres"

Um dos homens mais influentes do mundo defende que as pessoas ricas devem pagar mais impostos em relação aos que têm menos dinheiro.

O milionário norte-americano defende que deveria pagar impostos mais elevados, assim como todos os outros contribuintes ricos nos Estados Unidos.

O fundador da gigante Microsoft apelidou a reforma tributária do Governo de Trump como sendo uma medida "regressiva", avança esta segunda-feira agência AFP. "O Governo deve exigir a pessoas na mesma posição que eu que paguem impostos significativamente mais altos", declarou Bill Gates numa entrevista dada este domingo à CNN.

A reforma tributária foi aprovada pelo Congresso, no mês de dezembro e, concedeu reduções bastante significativas para as empresas, tendo o importo diminuído de 35% para 21% e, as multinacionais deixaram de contar com taxas de 35%, passando a ter pagar entre os 8 e os 15,5%.

"Esta não é uma reforma progressiva, é uma reforma regressiva", considerou Bill Gates, referindo ainda que pensa estas alterações beneficiem as pessoas mais ricas e não os trabalhadores e a classe média.

"Os mais ricos tendem a receber mais benefícios do que a classe média ou os pobres, e isso vai contra a tendência geral que pretendíamos ver, com uma rede de Segurança Social mais forte e com os que estão no topo a pagar impostos mais elevados", indicou ainda o norte-americano.