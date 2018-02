EUA. Motorista da Uber Eats procurado por suspeita de homicídio de cliente

O incidente ocorreu em Atlanta, nos Estados Unidos e, as autoridades estão à procura de um motorista da Uber Eats, que é suspeito de ter morto um cliente a quem entregou uma refeição.

De acordo com a CNN, o crime aconteceu este sábado, pelas 23h30 locais (04h30 em Portugal), no bairro de Buckhead, EUA.

A vítima chama-se Ryan Thornton, tinha 30 anos, e terá feito uma encomenda de comida através da aplicação.

“A vítima saiu de casa para se encontrar com o motorista, recebeu a sua encomenda e afastou-se do veículo. E enquanto a vítima se afastava, iniciou-se uma troca de palavras entre a vítima e o motorista. Aparentemente foram disparados tiros do veículo que fez a entrega, que atingiram a vítima”, informaram as autoridades de Atlanta.

Além disso, a polícia referiu ainda que o motorista em questão fugiu do local, mas a sua identidade ainda não revelada.

A Uber Eats já lamentou o sucedido, em comunicado. “Estamos chocados e tristes com esta notícia. Estamos a colaborar com a polícia de Atlanta, e os nossos corações estão com as famílias dos envolvidos”.