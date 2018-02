É viciado no UNO? Então vai gostar desta notícia

Quantos serões passou a jogar UNO em miúdo? E já graúdo? Pois bem, se a resposta foi "muitos" e é fã do jogo, a Mattel tem uma novidade de que vai gostar: vai haver um sucessor do mítico jogo de cartas chamado... DOS.

Mantêm-se as cartas coloridas e as sete cartas iniciais, jogadas por dois, três ou quatro jogadores. E o objetivo continua a ser ser-se o primeiro a jogar as cartas todas que se tem na mão. Quando tiver duas cartas na mão, tem de gritar não "uno", mas "dos".

As diferenças? Joga-se duas cartas de cada vez, por exemplo. E há mais combinações para fazer ao longo do jogo. Além da conjugação da mesma cor e do mesmo número, é possível jogar cartas de cores diferentes - o único requisito é que a soma dos números das cartas jogadas iguale um dos números das cartas que estão em jogo. Se jogar cartas com cor e número igual, acumula pontos bónus.

Se já se está a levantar da cadeira para ir a correr às lojas procurar o jogo, espere: só chega a Portugal em agosto. Entretanto, contente-se com o vídeo.