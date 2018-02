Como reagíamos se a existência de extraterrestres fosse provada? Bem, diz estudo

"Se nos confrontássemos com a descoberta de vida fora da Terra, ficaríamos bastante animados com isso", garantiu o investigador Michael Varnum, à frente do estudo que foi apresentado este sábado na reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência em Austin, no Texas, EUA.

Para fazer o estudo, a equipa de investigadores analisou, através de um programa, a linguagem de notícias publicadas em jornais sobre a possibilidade de se provar que a vida extraterrestre existe. O programa "quantifica emoções, sentimentos, impulsos e outros estados psicológicos em textos escritos" e, como resultado, obtiveram-se "mais emoções positivas do que negativas".

A par da análise do programa, a equipa entrevistou cinco mil pessoas e perguntou-lhes como se sentiriam com essa descoberta. Também aí os resultados apontam para uma reação geral positiva.