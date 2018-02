O Sporting venceu frente ao Tondela por 1-2. O golo que deu a vitória aos leões foi de Coates, já durante o prolongamento.

Com a vitória, a equipa de Jesus mantém-se com os mesmos pontos do Benfica e menos dois que o FC Porto.

Já nesta jornada, o Benfica tinha vencido o Boavista por 4-0 e os dragões tinham goleado o Rio Ave por 5-0.